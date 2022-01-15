بالفيديو.. ماوراء تهجير فلسطينيي النقب من ارض اجدادهم؟

العالم - خاص بالعالم

وقال عواد في حديث لبرنامج "البوصلة" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن النقب تعتبر منطقة حساسة من الناحية الاستراتيجية والديمغرافية للكيان الصهيوني حيث تقع مساحتها 35 بالمئة من الاراضي الفلسطينية التاريخية، مشيرًا الى قول دافيد بن غوريون (أوّل رئيس وزراء للكيان الغاصب) حول أهمية النقب حيث قال غوريون اذا خسرنا النقب خسرنا المعركة في تل ابيب.

واوضح عواد، أن محاولة الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطيين من النقب، من الناحية الديمغرافية تعود الى الانفجار السكاني الذي وصلت اليه"اسرائيل" في منطقة الساحل ومن الناحية الاستراتيحجية، تعود الى شعور حكومة الاحتلال بان النقب منطقة غير مسيطر عليها، ولايوجد فيها قوات احتلال كافية، ومنطقة يتوسع فيها الفلسطينيين بشكل طبيعي خاصة ان النقب يضم 14 كيلومتر مربع، ومشيرًا الى ان النقب لايوجد فيه سوى مليون مستوطن وثلاثمئة الف فلسطيني وبالتالي هناك مساحات شاسعة يريد الاحتلال الاسرائيلي ان يسيطر عليها.

واكد عواد أن حكومة نفتالي بينت تعاني من الضعف والضغط اليميني الكبير واتهامات موجه اليها، لهذا تحاول حومة بينيت ان تثبت قوتها على ظهر الفلسطينين في النقب وتهجرهم من اراضيهم.

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