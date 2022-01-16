كتائب حزب الله تفند رواية خلية الامن حول استهداف قاعدة بلد

العالم-العراق

واوضح ابو علي العسكري في تغريدة، السبت، ان الطائرة الهجومية وهي تسير نحو الهدف وليست لها القدرة على تغيير مسارها او العودة الى قاعدة الانطلاق.

واضاف ان الطائرة لا تعمل في اجواء الضباب ولا تحتاج الى الاقتراب من الهدف وهي تعمل ولا ترى بالعين المجردة.

وتابع ان الطائرة المسيرة ليس لديها خيار حتى تلوذ بالفرار كما قالت الخلية لانها (مسيرة) لا (مخيرة).

وفي وقت سابق، السبت، كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".

وأوضحت الخلية أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".