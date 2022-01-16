تجدد استهداف قاعدة تركية شمالي العراق بالصواريخ

العالم-العراق

وأوضح مصدر أمني أن قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى تم استهدافها بأربعة صواريخ من المكان ذاته الذي انطلقت منه أربعة صورايخ صباح السبت.

وأشار المصدر إلى أن القوات التركية ردت بهجوم مماثل على جهة إطلاق الصواريخ، وأن مكان انطلاق الصواريخ قرية بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم.

وأوضح أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية في القاعدة.

وكانت وسائل اعلام عراقية أفادت صباح السبت باستهداف قاعدة "زليكان" العسكرية شمال الموصل بثلاث صواريخ، وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

وكانت القاعدة التركية تعرضت لقصف بالصواريخ منذ نحو أسبوعين، دون وقوع أي إصابات.

وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني انطلاقا من مواقعه العسكرية في شمال العراق.