تحذير خطير!...تعرف على أحدث أعراض 'كورونا'!

العالم - منوعات

ووفقاً لجريدة Ärztezeitung الألمانية فإن نوبات الإغماء عبارة عن فقدان مؤقت للوعي والتحكم في العضلات ويحدث هذا عادة بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

ونقلت جريدة “دايلي إكسبريس” عن الجريدة الألمانية، يوم أمس، أن الأطباء في مستشفى برلين وجدوا أن نوبات الإغماء مرتبطة بعدوى كورونا لدى شخص يبلغ من العمر 35 عامًا.

وكان على الشاب البالغ من العمر 35 عامًا زيارة قسم الطوارئ بالمستشفى بسبب نوبات الإغماء المتكررة.

وبحسب الصحيفة الألمانية، يرى الأطباء "صلة واضحة" بين كورونا ونوبات الإغماء.

وهم يعتقدون أن هذا ينشأ لثلاثة أسباب: الظروف التي يحدث فيها الإغماء نفسه”، "الارتباط الزمني الواضح بين الأعراض وعدوى كورونا" ؛ و"عدم وجود خصائص للإغماء تشير إلى مرض في القلب".

تضيف هذه الأعراض الجديدة إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى علامات أخرى غير الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس.

ويمكن أيضًا تأكيد ذلك بناءً على التقارير السابقة لظواهر مماثلة، وفقًا للأطباء.

على سبيل المثال، ظهرت نفس الأعراض أيضًا في مرضى كورونا منذ فترة طويلة.

وأجرى بحث من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 37 دراسة مع أكثر من 14000 مريض بكورونا ووجدوا أنه في 4.2 %من الذين تم فحصهم ، تم رصد الإغماء أو الشعور بفقدان الوعي الوشيك في المراحل المبكرة من الإصابة.

ويبدو أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يتأثرون بشكل خاص بالإغماء ومع ذلك، لم يتم تصنيف نوبات الإغماء على أنها من أعراض كورونا النموذجية، وفقًا للباحثين.

وشددوا على أنه عند حدوثه، ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد ويمكن أن يكون "علامة إنذار مبكر".

ويشتبه الباحثون في أن ارتفاع ضغط الدم والأدوية الخافضة للضغط قد تلعب دورًا في ذلك وكذلك أمراض أخرى مثل السكري والسمنة وأمراض القلب.