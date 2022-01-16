الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يتهم المباحث الفيدرالية بالوقوف وراء تمرد '6 يناير'

ترامب يتهم المباحث الفيدرالية بالوقوف وراء تمرد '6 يناير'
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان وراء أعمال الشغب التي وقعت ‏في يوم 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.‏

العالم - الأميركيتان

وقال لمؤيديه في أول تجمع له لعام 2022، والذي أقيم، أمس السبت، في ولاية أريزونا الأمريكية: "لم يتحدثوا أبدا عن هذا الحشد، ويتحدثون عن الأشخاص الذين ساروا إلى مبنى الكابيتول، لا يتحدثون عن حجم هذا الحشد، أعتقد أنه كان أكبر حشد تحدثت إليه من قبل، وكانوا هناك للاحتجاج على الانتخابات".

وأضاف: "الأخبار الكاذبة لا تتحدث عن ذلك أبدا، إنهم لا يتحدثون عنها أبدا، بالضبط كم من الحاضرين في مجمع الكابيتول في 6 يناير كانوا مخبرين أو عملاء سريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو بشكل مباشر أو غير مباشر مع وكالة حكومية في الولايات المتحدة، الناس يريدون معرفة ذلك"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وواصل ترامب في تجمعه بأريزونا هجومه على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فانتقد طريقة تعامله مع انسحاب القوات من أفغانستان العام الماضي، ومشكلة العابرين لحدود أمريكا، والتضخم الحاصل في البلاد، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وقال: "التضخم هو الأسوأ منذ 40 عاما، أسعار الغاز أعلى بنسبة 50 بالمئة، ورفوف محلات البقالة ورفوف المتاجر الكبرى فارغة".

كما جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزاعمه بشأن أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة، وأنه "حقق نصرا هائلا بالانتخابات في ولاية أريزونا لكن تم اقتلاعه".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السابق إلى ولاية أريزونا، منذ هزيمته أمام الرئيس جو بايدن.

روابط ذات صلة

ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا ويؤكد أن الانتخابات الرئاسية سرقت منه

مثول المتحدثة السابقة باسم ترامب أمام لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

بايدن يصف اقتحام الكابيتول محاولة انقلاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايداع مستشارة مغربية تورطت بقضية مخدرات السجن

وزير دفاع الكويت يطلب رأي دار الإفتاء في قضية ضم النساء إلى الجيش

العراق يؤكد على تعزيز العلاقات العلمية والجامعية مع ايران

وزير إسرائيلي متخوف من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

الحفل الختامي لمهرجان عمار للأفلام

بدء سريان قاعدة جديدة لاستخدام اللغة في أوكرانيا