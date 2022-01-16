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استعجال اميركي لانجاز الاتفاق النووي والسبب..

الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف الكاتب السياسي ماجد نعمة عن وجود تغييرات جذرية في مسار مفاوضات فيينا تدفع الولايات المتحدة لانجاز الاتفاق النووي مع ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال ماجد نعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية هناك تغييرات جذرية في مسار المفاوضات، فالولايات المتحدة مستعجلة اكثر من ايران من اجل انجاز هذا الاتفاق.

وأوضح نعمة ان الولايات المتحدة تدخل الحملة الانتخابية النصفية لتجديد قسم من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والحكام وعلی بايدن ان يضمن بقاء الاكثرية لحزبه في هذين المجلسين.

وبيّن المحاولات الاوروبية المعرقلة كمحاولات فرنسا والتي تمكنت سابقاً من عرقلة المفاوضات، فشلت هذه المرة بسبب المسار الجديد التي تسلكه المفاوضات.

وأشار الی ان مفاوضات فيينا وصلت في الوقت الحالي الی مرحلة متقدمة جداً تتمحور حول نقطتين اساسيتين هما رفع العقوبات الاساسية عن ايران مقابل ضمانات جدية بعدم وصول ايران الی العتبة العسكرية النووية.

وأضاف انه حتی الضمانات التي طلبتها ايران عن حق، يمكن حلها من خلال استصدار قرار تحت البند السابع تضمنه اعضاء مجلس الامن ما يسبب ترقية الاتفاق المُوقّع الی معاهدة دولية علی الولايات المتحدة الالتزام بها.

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