عضو الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل عن لقاء 'الحنانة'

العالم-العراق

وقال الفتلاوي، في حديث صحفي، إنه “بعد اللقاءات الجادة والمكثفة خلال هذه الفترة مابين قيادات الاطار التنسيقي وحرصاً منها على أن تمرر العملية السياسية بانسيابية ونظامية، ذهب وفد برئاسة هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

وأضاف الفتلاوي، أن “اللقاء يأتي للتداول حول إيجاد الحلول المناسبة للخروج من حالة الانسداد السياسي لا سيما بعد أن بدأت جهات خارجية تضرب على وتر التفرقة المذهبية والوطنية من خلال ضرب المقرات والأحزاب والبعثات الدبلوماسية”.

وكان مكتب السيد مقتدى الصدر قد كشف عن لقاء جمع بين زعيم التيار الصدري ورئيس تحالف الفتح هادي العامري السبت ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٢ في النجف الأشرف- الحنانة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.