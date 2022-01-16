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عُمان تشهد تدشين أول مصنع لمعالجة الغاز المسال

عُمان تشهد تدشين أول مصنع لمعالجة الغاز المسال
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تفتتح سلطنة عُمان، اليوم الأحد، مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال، وهو الأول من نوعه في البلاد لمعالجة الغاز، بقيمة تقدر بـ318 مليون ريال عُماني (نحو 826 مليون دولار أمريكي).

العالم - عمان

وذكرت صحيفة "الشبيبة" المحلية، أن المصنع يعتبر أحد أهم مشروعات الطاقة المهمة ويسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في عمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز.

ويتكون المصنع من مرفق استخلاص مختلف مكونات الغاز البترولي وتجميعها مثل "البروبان" و"البيوتان" والمكثفات الأخرى، كما يضم منشأة تكسير وخزانات ومرافق للشحن ونظام خطوط أنابيب الربط.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصنع يدشن مرحلة جديدة في تعزيز اسم عمان لتكون مصدرة لمنتجات الطاقة في العالم ضمن جهود تطوير صناعات جديدة بقطاع البتروكيماويات.

أما فيما يتعلق بمواصفات المصنع فتبلغ طاقته من معالجة الغاز نحو 8 ملايين متر مكعب قياسي يوميا من الغاز الخفيف، وسينتج نحو 304 كيلو طن سنويا من منتجات الغاز البترولي المسال المكونة من 155 كيلو طن في العام من "البروبان" (C3)، و111 كيلو طن من "البيوتان" (C4)، و38 كليو طن من المكثفات (C5+).

وأشارت الصحيفة إلى أن التشغيل التجاري للمشروع وإنتاج وتصدير الغاز البترولي المسال حسب المواصفات لجميع منتجاتها وتحميل الشاحنات، قد بدأ بالفعل.

وكشفت أنه جرى تصدير أول شحنة من منتجات المصنع إلى الأسواق العالمية على متن سفينة محملة بمنتجي البروبان لقرابة 5 آلاف طن متري، والبيوتان بالكمية نفسها، كما سيتم استخدام 10% منهما محليا لتغطية الاحتياجات الضرورية من الغاز البترولي المسال في محافظة ظفار.

يذكر أن أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة شاركت في عملية تنفيذ المصنع.

يشار إلى أن الغاز البترولي المسال يعد أحد أنواع الوقود التي تتمتع بقيمة وتنافسية عاليتين، ويشهد الطلب عليه نموا متزايدا في الأسواق المحلية والدولية.

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