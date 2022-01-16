الثلوج في بعلبك الهرمل  شرق لبنان بسماكة '7 سم' على علو '700 متر' 

العالم_لبنان

وحسب التقارير الواردة وصلت سماكت الثلوج الى ٧ سنتم على علو 700 متر، و25 سنتم على علو 100 متر فوق سطح البحر.

وفي منطقة حاصبيا، ومع اشتداد وطأة العاصفة التي تضرب لبنان يلف منطقة حاصبيا موجة من البرد القارس حيث انخفضت معها درجات الحرارة ليلا إلى الصفر، وتساقطت الثلوج ابتداءا من ارتفاع 1200 مترا، إلا أن جميع الطرقات ما زالت سالكة حتى الساعة باستثناء طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم فهي سالكة للسيارات الرباعية الدفع أو المجهزة بسلاسل معدنية.

و في السياق افادت غرفة التحكم المروري بان طريق تنورين حدث الجبة وتنورين اللقلوق سالكتين امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي، كما ان طريق الارز حتى المصعد الكهربائي سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي.

ولفتت الى ان طريق معاصر الشوف كفريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

ولفتت الى ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات والرؤية سيئة بسبب كثافة الضباب، واوضحت بان طريق ترشيش زحلة سالكتين امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي.

واشارت الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً :* عيناتا - الارزعيون السيمان - حدث بعلبك المنيطرة - حدث بعلبك العاقورة - حدث بعلبك جرد_مربين – الهرمل الهرمل - سير الضنية.