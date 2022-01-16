شاهد.. خطة روسية صينية لحشر اميرکا في الزاوية

العالم - خاص بالعالم

وقال د. فضل الله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان التحدي الكبير امام موسكو اليوم هو ما يجري علی حدودها الشرقية وموضوع اوكرانيا يعتبر خطراً جداً والامر قد يتفاقم بلحظة من الزمن والمفاوضات الثنائية لم تتوصل الی شئ ورفضت الولايات المتحدة الضمانات التي طلبتها روسيا.

وأضاف فضل الله:"أصبح اليوم الهم الروسي ما يجري علی حدودها الشرقية الذي قد يتطور الی نزاع مسلح كبير، فلذلك تستخدم روسيا ضغوطها (في مجال المحادثات النووية مع ايران) لحشر الاميركي في زاوية اضافية.

من جهة اخری أكد فضل الله ان الصين أيضاً عبر وزير خارجيتها حملت الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري وبدأت تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي الشامل مع ايران وكل هذا جزء من مشهد واحد يجعل الولايات المتحدة محشورة في الزاوية.