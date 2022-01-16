الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٩:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. خطة روسية صينية لحشر اميرکا في الزاوية

الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث في الشؤون الدولية د.علي فضل الله ان روسيا والصين بدءا بتنفيذ خطة بمحورية ايران، لحشر الولايات المتحدة في الزاوية.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. فضل الله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان التحدي الكبير امام موسكو اليوم هو ما يجري علی حدودها الشرقية وموضوع اوكرانيا يعتبر خطراً جداً والامر قد يتفاقم بلحظة من الزمن والمفاوضات الثنائية لم تتوصل الی شئ ورفضت الولايات المتحدة الضمانات التي طلبتها روسيا.

وأضاف فضل الله:"أصبح اليوم الهم الروسي ما يجري علی حدودها الشرقية الذي قد يتطور الی نزاع مسلح كبير، فلذلك تستخدم روسيا ضغوطها (في مجال المحادثات النووية مع ايران) لحشر الاميركي في زاوية اضافية.

من جهة اخری أكد فضل الله ان الصين أيضاً عبر وزير خارجيتها حملت الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري وبدأت تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي الشامل مع ايران وكل هذا جزء من مشهد واحد يجعل الولايات المتحدة محشورة في الزاوية.

روابط ذات صلة

وزير ايراني: العقود الاقتصادية للاتفاقية الاستراتيجية مع الصين تدخل حيز التنفيذ قريبا

ايران والصين تبدآن اتفاقية تعاون شامل تمتد لـ25 سنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشرون من 15دولة يشاركون في معرض الكتاب الافتراضي الثاني في طهران

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة مباشر في الخرطوم

شاهد.. خطة روسية صينية لحشر اميرکا في الزاوية

لبنان.. العهد حسم القمة مع الساحل

تسجيل 6019 حالة جديدة مصابة بكورونا في لبنان

الثلوج في بعلبك الهرمل  شرق لبنان بسماكة '7 سم' على علو '700 متر' 