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قضاء أستراليا يقضي بترحيل الصربي ديوكوفيتش.. لهذا السبب..

قضاء أستراليا يقضي بترحيل الصربي ديوكوفيتش.. لهذا السبب..
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

قرر القضاء الأسترالي اليوم الأحد ترحيل المصنف الأول على العالم في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت هيئة البث الأسترالية "إيه بي سي" أن ديوكوفيتش "خسر مسعاه للمكوث في أستراليا" بموجب قرار المحكمة الاتحادية.

واستمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة الذين أشاروا إلى أن استمرار بقاء ديوكوفيتش في بلادهم يعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

وكان صدور قرار بإعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح لدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم قد تسبب في جدال واسع النطاق في أستراليا.

وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعا سياسيا شائكا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو أيار المقبل.

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