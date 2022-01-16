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صحة ايران: 2292 إصابة و 31 وفاة جديدة بكورونا

صحة ايران: 2292 إصابة و 31 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل31 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 132 الف و75 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفین و292 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و221 الاف 33 اشخاص.

وأضافت أن الف و 345 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و64 الفا و 646 شخصا لغاية الآن.

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