زعيم حزب العمال البريطاني يتهم جونسون بانتهاك القانون والكذب

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وقال ستارمر في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "أعتقد أنه خرق القانون. أعتقد أنه من الجيد أنه اعترف بخرقه للقانون"، مشيرا إلى اعتذار رئيس الوزراء للبرلمان عن حضور مثل هذا الحدث، بحسب "رويترز".

وأضاف زعيم المعارضة: "أعتقد أنه (جونسون) كذب بعد ذلك بشأن ما حدث".

من جانبه، قال رئيس حزب المحافظين البريطاني أوليفر داودن إن من الضروري أن يعالج جونسون ثقافة حكومته التي أسفرت عن إقامة حفلات عديدة للعاملين في مقر إقامته خلال فترات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا.

وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننج ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.

جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.

وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.