وفد كبير من غرفة التجارة الايرانية يزور بغداد

العالم - ايران

وتأتي زيارة الوفد الايراني الذي يضم 40 شخصية، تلبية لدعوة وجهها له عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.

ويضم الوفد رؤساء الغرف التجارية للمناطق الحدودية مع العراق ورؤساء اللجان التخصصية بغرفة التجارة الايرانية اضافة الى مدراء شركات أهلية، وتشمل زيارته ايضا مدينتي كربلاء والنجف.

ويلتقي شافعي رئيس الوفد بعض الوزراء والمسؤولين العراقيين منهم رئيس هيئة الاستثمار ورئيس الاتحادات التجارية فضلا عن وزيري التجارة والنقل.

ومن المقرر أن يقام منتدى بحضور الوفد الايراني يُعني بالفرص التجارية، بمشاركة النشطاء الاقتصاديين في البلدين.