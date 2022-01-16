السودان يغلق معبرا حدوديا مع إثيوبيا مجددا

العالم - السودان

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن المعبر أغلق العام الماضى في أعقاب مقتل قائد المنطقة العسكرية بنيران قوات مسلحة إثيوبية.

ووفق الصحيفة، كان هناك قرار بعبور شاحنات غاز إثيوبية أكد على ضرورة فتح المعبر لدواع أمنية إلا أن الجيش أعاد إغلاقه مجددا.

وكانت محادثات عسكرية سودانية إثيوبية جرت يوم الخامس من يناير الجاري، إلا أنها أخفقت في التوصل إلى تفاهمات بشأن فتح معبر حدودي بين البلدين.

وكشفت مصادر مطلعة بالجيش السوداني، أن الوفد العسكري السوداني الذي عقد مباحثات مع الجانب الإثيوبي تمسك بإغلاق المعبر الحدودي الرابط بين البلدين في منطقتي القلابات والمتمة.

وأغلق هذا الطريق الحيوي في يوليو من العام الماضي بعد مقتل قائد منطقة القلابات العسكرية على يد قوات إثيوبية داخل الأراضي السودانية.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمدينة المتمة الإثيوبية، فتح المعبر الرابط بين البلدين وقضايا الحدود والمعارضة والعملاء بين البلدين.

بحسب المصادر، فإن الجانب الإثيوبي كرر اتهام السودان بتدريب قوات التيغراي داخل معسكرات اللاجئين، وقال إن قوات عسكرية من التيغراي تتواجد في المعسكرات.

لكن الوفد السوداني رفض تلك المزاعم وأكد أن تواجد التيجراي هو تحت لافتة اللجوء والفرار من الحرب وبرعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وخلص الاجتماع المشترك الذي امتد لأكثر من ست ساعات إلى الاتفاق على نشر قوات وأطراف مشتركة لحفظ الأمن والحد من السرقات وإبعاد معسكرات اللاجئين عن الحدود وتبادل المعلومات.