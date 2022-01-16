شاهد.. آخر حصيلة إصابات كورونا حول العالم

العالم - كورونا



فيروس كورونا ومتحوراته القديمة والجديدة تواصل الانتشار والعودة للظهور والتمدد في اغلب دول العالم حيث اعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل البلاد أعلى حصيلة يومية للاصابات بفيروس كورونا منذ ثمانية اشهر ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى اكثر من سبعة وثلاثين مليونا. الوزارة واوضح ان الهند سجلت خلال اربعة وعشرين ساعة اكثر من مئتين وواحد وسبعين الف اصابة جديدة مضيفة انها سجلت ايضا وفاة ثلاثمئة واربعة عشر شخص بسبب الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى اكثر من اربعمئة وثمانين الف وفاة. هذا ولم تشر الوزارة الى انتشار متحور اوميكرون حتى الان.



وفي السياق نفسه أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في المانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وقال المعهد ان الاصبات ارتفعت إلى ما يقارب الثمانية مليون اصابة بعد تسجيل اكثر من خمسين الف اصابة خلال يوم واحد وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 وان المانيا سجلت سبعة واربعين وفاة خلال الساعات الماضية

الى ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل مئة وتسعة عشر إصابة جديدة مضيفة ان اغلب الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مؤكدة ان الاصابات انخفضت عن الايام السابقة هذا بينما اعلنت استراليا انخفاض الإصابات اليومية إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ خمسة أيام وقالت السلطات الصحية الأسترالية إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة.