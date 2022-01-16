لبنان يواجه موجة من الصقيع والجليد تستمر حتى الثلاثاء

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وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان ينحسر المنخفض الجوي المسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من ظهر اليوم الأحد مع دخول الكتلة القطبية الجافة التي تؤدي الى موجة من الصقيع والجليد على المرتفعات و يستمر تاثيرها حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يقترب منخفض جوي رطب متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب برياح شديدة وامطار غزيرة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و ١٩ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات تتساقط الامطار خلال فترة قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد فجرا ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٢٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية حيث يستمر هطول المتساقطات بشكل محلي خفيف حتى المساء، تنشط الرياح الشمالية ويتحول الطقس مساء الى صاف مع دخول الكتلة القطبية بحيث يتشكل طبقة من الصقيع والجليد في المناطق التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر ليلاً وما دون في المناطق الشمالية الداخلية لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الإثنين: صافٍ اجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ( دون معدلاتها السنوية) يتشكل طبقة من الصقيع والجليد على المرتفعات التي تعلو ال ٩٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية الداخلية خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل لذا نحذر من خطر الانزلاق

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات تتساقط أمطار متفرقة مساء تشتدّ غزارتها في المناطق الشمالية فجرالاربعاء مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال ٨٥كلم/س لذا نحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية متفرقة ورياح شديدة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وتتدنى ليلا فتلامس ال ٩٠٠م وما دون في المناطق الشمالية الداخلية. نحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرقات ومن تشكل السيول في بعض المناطق.