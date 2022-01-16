50 بالمئة على الأقل من سكان لبنان تلقُّوا لقاح كورونا

العالم_لبنان

وأوضح البزري اليوم الأحد في حديث صحفي أنّ نسبة التلقيح بالجرعة الثالثة ترتفع يومًا بعد يوم، وخلال فترة وجيزة ستقارب الـ20 بالمئة وهي نسبة عالية.

و يؤكّد أنّ نسبة التلقيح في لبنان تسير نحو ارتفاع مستمر. وبما أننا انطلقنا من قاعدة سكانية أكبر من تلك الموجودة في لبنان، أما النسب الأخرى فتتحسن شيئًا فشيئًا، متمنيًا أن تسير نحو الأفضل، فاللقاح هو الخيار الوحيد أمامنا وهو الحل الوحيد الذي بإمكاننا تقديمه بعدما بات خيار إغلاق البلد خارج الحسابات، فيما إغلاق المدارس له تداعيات تربوية على الأطفال والنشء الجديد.

وحول أهمية الجرعة الثالثة، يلفت البزري الى أنّ الدراسات كشفت في بريطانيا وأميركا أي في المناطق التي شهدت نسبة تلقيح عالية بالجرعة الثالثة أنّ اللقاح بشكل عام والجرعة الثالثة خصوصًا تحمي من الإصابة الشديدة.

وهنا يشدّد البزري على أن لا شيء حتى الآن يقول إنّ اللقاح يحمي كليًا من الإصابة، ولكن ثمة فارق بين التعرض للإصابة كمرض بسيط أو دون أعراض والتعرض للإصابة بعوارض شديدة تعرّض حياة المصاب للخطر وتدخله الى المستشفى، كما تعرض "جيبته" للخطر خصوصا اذا تطلبت حالته الدخول الى العناية الفائقة نظرًا للتكاليف العالية. وفيما يشدّد البزري على أنّ اللقاح يحمينا من الإصابة الشديدة بنسية عالية جدًا، يقول لمن تلقى الجرعة الثالثة إنّه ليس "سوبرمان" محصّنًا كليًا ضد المرض.

وحول الوضع الكوروني في لبنان، يؤكّد البزري أن ثمة موجة جديدة تضرب العالم حاليًا ولبنان جزء منه مع فارق أنّ العالم في سباق بين الكورونا و"تمنيع" المجتمعات لتجاوز الأزمة، أما لبنان فلديه بالإضافة الى ذلك تحدي انهيار القطاع الاقتصادي الذي أدى الى انهيار القطاع الصحي. وهنا يوضح البزري أنه وفي كل دول العالم يحملون همّ إن كانت المستشفيات ستتسع للمزيد من المرضى، إلا في لبنان، نحمل هم ما اذا كنا قادرين على إدخال المريض الى المستشفى، وفي حال تسنّى له الدخول نحمل هم ما اذا كان قادرا على الدفع أو اذا كانت الأدوية والعلاجات متوفرة.

وفي الختام، يقول البزري: في سياستنا وضعنا اللقاح اختيارا وليس جبرا، وعليه يجب أن يقتنع الناس بضرورة أخذه مع الإشارة الى أنّه كأي تدخل آخر له حسنات وسيئات، لكنه الوسيلة الوحيدة الممكنة لتجاوز المرحلة الصعبة والخروج من موجة الفيروس بأسرع وقت ممكن.