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تشاهدون الليلة في بانوراما..

محادثات فيينا وآفاق التوصل الى اتفاق...هل تحقق الجزائر مصالحة بين الفصائل الفلسطينية؟

محادثات فيينا وآفاق التوصل الى اتفاق...هل تحقق الجزائر مصالحة بين الفصائل الفلسطينية؟
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، عودة كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الثلاث إلى فيينا لاستئناف محادثات إلغاء الحظر بعد يومين من التشاور مع عواصمهم.

العالم - بانوراما

يأتي هذا في وقت أعن مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انركي مورا استمرار اجتماع فريق العمل لرفع الحظر داعيا جميع الأطراف إلى الألتزام بإنجاح هذه المحادثات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استضافة العاصمة الجزائرية مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية يبحث بشكل منفصل الرؤية الفصائلية لإمكانية التقدم في ملف المصالحة، و سبل تعزيز الحوار الإيجابي وتصحيح المسار.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس السلطة محمود عباس في ديسمبر الماضي على استضافة مؤتمر جامع للفصائل.

ويتوقع مراقبون ان تسهم الجهود الجزائرية في فتح كوة في جدار الازمة الداخلية الفلسطينية لا سيما في العلاقة بين حركتي فتح وحماس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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