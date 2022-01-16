اعتقال 100 فلسطيني على يد الاحتلال منذ بداية الأحداث في النقب

العالم - فلسطين

وأشارت الإذاعة العبرية الرسمية، إلى أن محكمة الاحتلال مددت فترة اعتقال أكثر من 50 منهم، فيما أطلقت سراح الباقين مقابل الحبس المنزلي، في الوقت الذي تواصل فيه محاكم الاحتلال النظر في الاستئنافات المقدمة إليها من شرطة الاحتلال، ومن محامي الدفاع عن المعتقلين.

والخميس؛ أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما اعتُقل آخرون، خلال قمع شرطة الاحتلال للمشاركين بالتظاهرات المنددة بأعمال التجريف، وبممارسات الشرطة القمعية بحق السكان.

وبحسب مصادر محلية؛ فقد نُقل ثلاثة شبان مصابين على الأقل إلى المستشفيات، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، إثر إصابته بعيار مطاطي في الرأس.

وتجري قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف وحملات اعتقال بحق سكان النقب (جنوب فلسطين)، حيث تتعامل قوات الاحتلال مع المحتجين بعدائية، وتقمع الشبان الغاضبين، مستخدمة كل وسائل القمع ضدهم، وفقًا لما رصدته وسائل إعلام وهيئات حقوقية.

واتخذت قوات الاحتلال من عمليات التشجير في قرى النقب "غير المعترف بها" أداة لسرقة آلاف الدونمات من الأراضي العربية والاستيلاء عليها، قبل أن تتوقف في عام 2020 على خلفية مواجهات مع سكانها، بحسب مؤسسات حقوقية.

وتبلغ مساحة منطقة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي، ويقطنها تاريخيًّا عشائر فلسطينية ترتبط اجتماعيًا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.