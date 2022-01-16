تحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح ’الاحتلال’ لسدود الأمطار

العالم - فلسطين

ودعت البلدية، في بيان جميع السكان المجاورين لمجرى وادي غزة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر أو إخلاء منازلهم، بعد فتح سلطات الإحتلال سد مجرى الوادي، بحسب موقع "معا".

وقالت إنه من المحتمل أن يتسبب فتح السد في فيضان المجرى، وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.

وفي فبراير من العام الماضي تسبب الكيان الصهيوني، في غرق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، بعدما فتحت سدود تجميع الأمطار، بحسب بيان رسمي فلسطيني.

وتقيم سلطات الاحتلال مجموعة من السدود لتجميع مياه الأمطار بهدف الاستفادة منها، لكنها تقوم بفتح السدود في حال تجمع كميات زائدة من المياه.