الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

استيراد الباصات.. الحكومة السورية تبشر بحل معاناة النقل الداخلي

استيراد الباصات.. الحكومة السورية تبشر بحل معاناة النقل الداخلي
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ، اليوم الاحد، ان سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي.

العالم - سوريا

واوضح عرنوس انه سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب.

كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.

يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سوريا تعلن رسميا اكتشاف حقل غازي جديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ذكری هروب الشاه من ايران

شركة "رازي" الإيرانية تسجل مستحضرا حیویا في العراق

بالفيديو: فنانة فلبينية ترسم على ظهر الصراصير!

بينت: لن تكون هناك 'عملية سلام' مع الفلسطينيين

في يوم حاسم للعرب بأمم أفريقيا.. مواجهات عربية صعبة تنتظر الثلاثي، الجزائر وتونس وموريتانيا

بالفيديو: تحويل النفايات الصلبة التي تم جمعها في مطار اسطنبول إلى عمل فني