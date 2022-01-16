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الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 اضعاف

الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 اضعاف
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، برفع الإعانة الدراسية الخارجية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا، لفئة من الطلاب.

العالم - سوريا

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن "الرئيس الأسد وجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا، وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات، ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء وفي كافة المراحل الدراسية".

وأوضحت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني اليوم أنه يستفيد من التوجيه جميع أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين من طلاب المراحل الانتقالية والمعاهد والجامعات والدراسات العليا الذين يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء.

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