العالم - رياضة

وقال النجم الصربي في بيان، الأحد، "لا يمكنني البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة"، لافتا إلى أنه سيتعاون مع السلطات الأسترالية لترتيب رحيله عن البلاد.

وقال إنه شعر "بخيبة أمل شديدة" من قرار المحكمة الأسترالية، مردفا: "أنا أحترم حكم المحكمة وسأتعاون مع السلطات المختصة فيما يتعلق بمغادرتي أستراليا".

وأضاف أنه سيأخذ بعض الوقت الآن للراحة والتعافي، متمنيا التوفيق للاعبين والمشجعين والعاملين في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام الكبرى.

وتابع: "أنا غير مرتاح لأن التركيز خلال الأسابيع الماضية كان علي، وآمل أن نتمكن جميعا الآن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبها".

كان المصنف أول عالميا للاعبين المحترفين، خسر استئنافه ضد قرار الحكومة الأسترالية بإلغاء تأشيرته للمرة الثانية بعد أن وافقت المحكمة الفدرالية على ترحيل اللاعب.

ووضع نجم كرة المضرب قيد الاعتقال الإداري بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقالت السلطات الأسترالية إن وجود ديوكوفيتش الذي لم يتلق التطعيم ضد كوفيد-19، على أراضيها، "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح"، معتبرة أنه يجب طرده من البلاد.

ووصل ديوكوفيتش في الخامس من يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص، كونه أصيب بكوفيد يوم 16 من الشهر الماضي، لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد، ليتم رفض تأشيرته وينقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.