اتفاق ’إقرار بالذنب’ قد يخرج نتنياهو من المشهد السياسي

العالم - الاحتلال

الاتفاق، الذي ربما يوقع هذا الأسبوع، قد يخرج نتياهو من المسرح السياسي الإسرائيلي لسنوات، ما يمهد الطريق لسباق على قيادة حزب الليكود الذي يتزعمه.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أيضا أن يعفي نتنياهو من محاكمة محرجة وطويلة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في ثلاث قضايا منفصلة.

وقال المصدر المشارك في المفاوضات إن صفقة الإقرار بالذنب ستسقط تهم الرشوة والاحتيال وتلغي قضية واحدة بالكامل.

في السياق ذاته، أوضح المصدر أنه لم يتم حل عدد من عناصر القضايا، ومنها إدراج تهمة "الفساد الأخلاقي"، والتي ستحظر على نتنياهو، ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات. وجرت مداولات أيضا بشأن ما إذا كان نتنياهو سيضطر إلى أداء خدمة مجتمعية بموجب الاتفاق.

من جهتهتوقع وزير التخطيط الاستراتيجي في حكومة الاحتلال، إيلي إفيدار، اليوم الأحد، أن يشهد الكيان انتخابات جديدة قريبًا".

جاء ذلك في تصريحات، نقلتها القناة العبرية السابعة، عن "إفيدار" العضو في حزب "يسرائيل بيتنا اليميني"، تعليقاً على الكشف عن نية نتنياهو، "توقيع صفقة ادعاء مع النائب العام، يُقِر خلالها بالتهم الموجهة إليه في ملف الغواصات، مقابل عدم سجنه".

وقال إفيدار إن "هناك عدة مؤشرات على قرب الانتخابات، بعد الإعلان عن نية نتنياهو عقد صفقة ادعاء، وقرار رئيس الحكومة نفتالي بينيت عدم مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد".

ولفت إفيدار إلى أنه "إذا لم تتم الموافقة على لجنة تحقيق في قضية الغواصات خلال الأيام المقبلة؛ فهذا يعني أنه لن يكون هناك تناوب على رئاسة الحكومة"، مضيفًا: "انتبهوا للاتجاهات.. نحن بحاجة إلى إيقاظ الناس؛ لأننا في طريقنا إلى الانتخابات".