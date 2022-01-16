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بالفيديو.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بمدربة المنتخب الإيراني

الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أشاد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدربة المنتخب النسوي الإيراني لكرة القدم مريم إيران دوست، مؤكدا أنها ارتقت بمستوى المنتخب النسوي الإيراني.

العالم - إيران

وكتب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في موقعه الرسمي: بينما يشارك المنتخب النسوي الإيراني لكرة القدم لأول مرة في مسابقات كأس الأمم قالت مدربته مريم إيراندوست، إنه: لا يجب أن ننجح فقط خلال المباراة بل علينا تغيير تصوراتنا في هذه المسابقة.

واحتل المنتخب الوطني النسوي الإيراني لكرة القدم المرتبة الـ72 في العالم عندما شارك في تصفيات 2021 في طشقند بأوزبكستان.

وأعربت إيران دوست عن ارتياحها للنتائج التي حصلت عليها الفريق الإيراني في أوزبكستان والصعود إلى كأس الأمم وقالت: نحاول معالجة أوجه القصور في معسكراتنا التدريبية حتى نكون أفضل أداء في المستقبل.

وأضافت: عندما يكون المنتخب الإيراني ضمن أفضل 12 فريقا في آسيا ويشارك في أهم البطولات الآسيوية، سيكون لذلك تأثير إيجابي على كرة القدم النسائية الإيرانية وتطويرها.

وتستضيف الهند بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 12 بلدا وتقع إيران في المجموعة الأولى مع الهند والصين وتايوان.

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بالفيديو.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بمدربة المنتخب الإيراني