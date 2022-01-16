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شركة "رازي" الإيرانية تسجل مستحضرا حیویا في العراق

شركة
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "رازي" الإيرانية لإنتاج اللقاحات والأمصال الطبية، تسجيل أحد مستحضراتها المتمثل في مصل مضاد للدغات الأفاعي والعقارب، واعتماده من قبل السلطات العراقية.

العالم - إيران

وقال وكيل صادرات المستحضرات الحيوية بشركة رازي "فخرالدين رحماني" إن المصل المضاد للدغات الأفاعي والعقارب، شكل أول مستحضر حيوي إيراني الصنع يتم اعتماده من قبل وزارة الصحة العراقية.

ولفت إلى أن الخطوة الأولى في هذا السياق، أنجزت عبر تسجيل موقع شركة رازي الإيرانية لدى الصحة العراقية؛ وبما ألزم في المرحلة التالية الحصول على اعتماد لمنتجات الشركة واستصدار التصاريح اللازمة لتوريدها إلى هذا البلد.

وأكد رحماني أن شركة رازي لن تكتفي بهذا الإنجاز الذي تم في العراق باعتباره البلد المستهدف الرئيسي لمتسحضراتها الحيوية، وإنما شرعت في خطوات تسويقية أخرى تشمل كلا من بريطانيا وقطر وألمانيا وآذربيجان.

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شركة "رازي" الإيرانية تسجل مستحضرا حیویا في العراق

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