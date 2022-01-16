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إجراءات 'صارمة' تمنع فئة معينة من السفر خارج العراق

إجراءات 'صارمة' تمنع فئة معينة من السفر خارج العراق
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقية، الأحد،  قرارات جديدة بحق مزوري بطاقات تلقيح كورونا.

العالم - العراق

وقالت سلطة الطيران في بيان، إنه "بناء على مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تود إدارة سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات البلاد، البدء بإلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية المحتوية على رمز التحقق IQ، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) ، قبل موعد الرحلة بـ72 ساعة، واستثناء من يتعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك بتقارير طبية، وكذلك الغاء العمل بأستثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح".

وأضافت، "كما وجه رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي، إدارة المطارات العراقية بتقديم المساعدة اللازمة للملاكات الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية، أو فحص (PCR)، وسيتم منعهم من السفر".

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