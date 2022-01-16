وزير إماراتي: "إسرائيل" شريك مذهل.. واستثمار كبير بالتكنولوجيا!

العالم - الإمارات

وقال "العلماء" في حوار مع شبكة "سي أن أن"، إن بلاده تطمح في أن تصبح سويسرا الشرق الوسط، مضيفًا أن الإمارات رائد إقليمي في مجال تطوير التكنولوجيا.

وأضاف أن بلاده لا تتطلع إلى السوق الإقليمية فقط، بل إلى إنشاء شركات عالمية والتوسع بشكل أكبر.

وتابع: "نحن رائد إقليمي في تطوير التكنولوجيا، إذا استبعدنا إسرائيل من الحسبة، ونحن رائد إقليمي في جذب الاستثمارات، من أصل 2.73 مليار دولار استثمرت في الشرق الأوسط في 2021، فقد كان نصيب الإمارات 51 بالمئة من هذا الرقم"حسب تعبيره.

وتابع: "إسرائيل مثال رائع لدولة ناشئة، حيث يقوم شعبها بإنتاج مخرجات مذهلة، ونتعلم منها كيفية إنشاء شركات ناشئة" حسب زعمه.

استثمار كبير

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإمارات استثمرت 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الكيانين في أيلول/ سبتمبر 2020.

وأوضحت الصحيفة أن الاستثمارات جاءت على شكل تمويل لشركات رأس المال المغامر الإسرائيلية، التي تهدف بدورها إلى تمويل شركات ناشئة قادرة على النمو السريع وتحقيق أرباح ضخمة في المستقبل.

ولفتت إلى أن صندوق الثروة الإماراتي من المتوقع أن يبدأ بالاستثمار بشكل مباشر في حصص شركات تكنولوجيا إسرائيلية.

وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المتوقع أن يصل إلى ملياري دولار نهاية العام 2022.

يشار إلى أن الإمارات ومنذ تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي صيف العام 2020، وقعت اتفاقيات عديدة مع الاحتلال، ودعت شخصيات إسرائيلية إلى جل الفعاليات المقامة على أرضها.