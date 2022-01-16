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حدوث إطلاق رصاص كثيف وسط العاصمة الليبية طرابلس!

حدوث إطلاق رصاص كثيف وسط العاصمة الليبية طرابلس!
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تزامناً مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شهدت العاصمة الليبية طرابلس إطلاق نار كثيف.

العالم - ليبيا

وأكدت مصادر مطلعة حدوث إطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في طرابلس.

واعتقلت السلطات الليبية يوم الاثنين أكثر من 600 مهاجر ولاجئ كانوا يعتصمون منذ أشهر أمام مكتب سابق للمفوضية السامية...

وأضافت المصادر أنه تم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء، وسط حالة من الهلع بين المواطنين.

فيما لم تعرف الجهة التي أطلقت النار، أو الأسباب وراء ذلك حتى اللحظة.

وكانت طرابلس شهدت أعمال عنف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث حدثت تحركات عسكرية شملت إغلاقات لشوارع في بعض المناطق.

كذلك، دفعت حينها ميليشيات "جهاز دعم الاستقرار" و"ثوار طرابلس" و"777" بقواتها لحماية مقرات رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي ووزارات السيادة، رداً على تحشيدات عسكرية قامت بها ميليشيا "444" المدعومة من ميليشيات مصراتة والزاوية، بمعسكر التكبالي، للهجوم على العاصمة طرابلس والسيطرة على عدد من المناطق.

يشار إلى أن التوتر خيم حينها على محيط ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، بعد قرار المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه.

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