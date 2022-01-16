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50 إصابة بـ’كورونا’ بين الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الشهر

50 إصابة بـ’كورونا’ بين الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الشهر
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إنَّ "مجموع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون: النقب، ريمون، عوفر، والدامون، وصل إلى 50 إصابة منذ مطلع العام الجاري".

العالم - فلسطين

وحسب مرکز الفلسطيني للإعلام أشار النادي، في بيان صحفي، إلى "إصابة سبع أسيرات بالفيروس، إضافة إلى المعتقل هشام أبو هواش المحتجز في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي".

وسجلت 413 إصابة بكورونا بين صفوف الأسرى، منذ بداية انتشار الوباء، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نهاية العام الماضي، نحو 600 أسير، بينهم أربعة مصابون بالسرطان، و14 أسيرًا مصابون بأورام متفاوتة، بحسب تقرير نشرته مؤسسات حقوقية فلسطينية.

ووفقا لذات التقرير، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أربعة آلاف و600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و34 أسيرة و160 قاصرًا.

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