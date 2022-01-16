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رئيس الوزراء الصومالي يدين استهداف المتحدث باسم الحكومة

رئيس الوزراء الصومالي يدين استهداف المتحدث باسم الحكومة
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، محمد إبراهيم معلمو، في وقت سابق اليوم الأحد.

العالم - افريقيا

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "يدين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بشدة الهجوم الإرهابي البغيض الذي استهدف المتحدث باسم الحكومة السيد محمد إبراهيم معلمو".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، في تغريدته، أن معلمو، الذي أُصيب في الهجوم، في حالة مستقرة، وأن رئيس الوزارء يتمنى له الشفاء العاجل.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية قد تعرض لمحاولة اغتيال نفذها انتحاري من إرهابيو الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الشرطة الوطنية قولها: إن المتحدث تعرض للإصابة عندما هاجم مركبته عنصر إرهابي.

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