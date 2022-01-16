الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

عودة كبار المفاوضين الی فيينا ومصير المحادثات مجهول

الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعد يومين من التشاور مع عواصمهم يعود كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الثلاث إلى فيينا لاستئناف محادثات إلغاء الحظر فيما يواصل فريق العمل المعني بالغاء الحظر عن ايران اجتماعه في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية.

العالم - أوروبا

مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا الذي أعلن استمرار اجتماع فريق العمل لرفع الحظر أشار إلى أنه تم جدولة المزيد من الاجتماعات بين الأطراف لهذا اليوم.

مورا أشار إلى إن نجاح محادثات فيينا بشأن الإتفاق النووي ما زال مجهولاً، وهو أمر معقول حقا في مثل هذه المحادثات المعقدة لكنه قال أيضاً إنه وبصفته المنسق لا يسعه إلا أن ينصح الوفود بالالتزام بالنجاح.

ورغم أن العديد من الأطراف أعربت عن تفاؤلها بمسيرة المحادثات وأن بعض الأخبار والتقارير أشارت إلى أن المحادثات أحرزت تقدماً ملحوظاً إلا أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا التي يبدو أن الأطراف بحاجة إلى المزيد من التشاور لحلها.

وبدأت الجولة الثامنة من محادثات فيينا قبل أسابيع قليلة واستمرت حتى الجمعة الماضية، حيث أُعلن وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود، فإن كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث عادوا إلى العواصم لمدة يومين لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات الأخرى مع استمرار المحادثات على مستوى الخبراء دون انقطاع في فيينا.

هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا؛ فهي تشدد أولاً على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالإنسحاب من الإتفاق النووي، وإن عليها ثانياً رفع جميع أنواع الحظر المفروض فوراً، كما إن على البيت الأبيض ثالثاً تقديم الضمانات اللازمة بعدم إنسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

إنريكي مورا يشيد بالجهود الجارية لإنجاح محادثات فيينا

لقاء يجمع الوفد الإيراني بوفد 4+1 في فيينا

استعجال اميركي لانجاز الاتفاق النووي والسبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخروج الأمريكي من غرب آسيا

'فيسبوك' تحجب صفحة الوفد الروسي إلى محادثات فيينا !

بالفيديو.. لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية

ملتقى دولي في بيروت لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع

المالكي يجتمع بأعضاء كتلة دولة القانون

إرسال قوات إماراتية جديدة إلى ساحات المعارك في اليمن؟