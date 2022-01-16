عودة كبار المفاوضين الی فيينا ومصير المحادثات مجهول

العالم - أوروبا

مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا الذي أعلن استمرار اجتماع فريق العمل لرفع الحظر أشار إلى أنه تم جدولة المزيد من الاجتماعات بين الأطراف لهذا اليوم.

مورا أشار إلى إن نجاح محادثات فيينا بشأن الإتفاق النووي ما زال مجهولاً، وهو أمر معقول حقا في مثل هذه المحادثات المعقدة لكنه قال أيضاً إنه وبصفته المنسق لا يسعه إلا أن ينصح الوفود بالالتزام بالنجاح.

ورغم أن العديد من الأطراف أعربت عن تفاؤلها بمسيرة المحادثات وأن بعض الأخبار والتقارير أشارت إلى أن المحادثات أحرزت تقدماً ملحوظاً إلا أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا التي يبدو أن الأطراف بحاجة إلى المزيد من التشاور لحلها.

وبدأت الجولة الثامنة من محادثات فيينا قبل أسابيع قليلة واستمرت حتى الجمعة الماضية، حيث أُعلن وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود، فإن كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث عادوا إلى العواصم لمدة يومين لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات الأخرى مع استمرار المحادثات على مستوى الخبراء دون انقطاع في فيينا.

هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا؛ فهي تشدد أولاً على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالإنسحاب من الإتفاق النووي، وإن عليها ثانياً رفع جميع أنواع الحظر المفروض فوراً، كما إن على البيت الأبيض ثالثاً تقديم الضمانات اللازمة بعدم إنسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.