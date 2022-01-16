السودان.. مطالبات بدستور جديد واسقاط حكم العسكر

العالم - السودان

وقالت القوى أنها سلمت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان رؤيتها حول العملية السياسية، بتوسيع المبادرة الأممية من خلال ضم أميركا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت ما وصفها بالإجراءات الانقلابية، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي. وأكدت القوى أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضا تهيئة الأجواء بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، وأوضحت أنه لا يوجد تواصل مع المؤسسة العسكرية ومن وصفهم بالانقلابيين.

وفي السياق تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تتعلق برؤية الإتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقالت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الأفريقي الذي سلم الرسالة، أكد استعداد الإتحاد الأفريقي، لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات السياسية، من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان، مشدداً على إلتزام الاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية، من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

وبالتوازي مع الجهود الأممية، من المقرر أن يزور وفد أميركي الخرطوم خلال الأيام المقبلة سعيا لإيجاد تسوية للأزمة السودانية. كما سيحضر الوفد الأميركي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بالسودان.