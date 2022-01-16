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المالكي يجتمع بأعضاء كتلة دولة القانون

المالكي يجتمع بأعضاء كتلة دولة القانون
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية في العراق، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة نوري المالكي، لبحث ملفات سياسية وأمنية، والأحداث التي رافقت الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الخامسة.

العالم - العراق

وشدد المالكي، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه ، على "أهمية التعاون والعمل مع القوى الوطنية جميعاً داخل مجلس النواب وتجاوز كل الخلافات، والابتعاد عن الاجواء المشحونة والتوترات، مجدِّدا موقف ائتلاف دولة القانون الرافض للاعتداءات التي حصلت مؤخرا ضد مقار احزاب سياسية وبعثات دبلوماسية، عادًّا هذه الاعتداءات الاجرامية لا تريد الاستقرار للعراق".

واشار الى ان "قوى الاطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية البقية، بهدف تعزيز اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، من اجل توحيد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة، وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي".

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