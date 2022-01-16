الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دراسة تكشف عن خطر مفاجئ للقهوة!

دراسة تكشف عن خطر مفاجئ للقهوة!
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أشارت تقارير خبراء التغذية الأمريكيين إلى أن المشروبات السكرية والقهوة تؤدي إلى تلف الدماغ والضعف الإدراكي.

العالم - منوعات

ونشرت بوابة Eat This Not That تحذير الخبراء من أن المهم للغاية هو شرب القهوة بكميات صغيرة يكون للكافيين تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية بها.

فالاستهلاك المفرط لها يسبب تأثيرا معاكسا تماما، ويمكن أن تتسبب أكثر من 6 أكواب من هذا المشروب يوميا في ضمور الدماغ وتطور الإصابة بالخرف".

وتابعت: "قد يكون للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تأثير سلبي على وظائف المخ".

وأوضحت الدراسة أنه "كان معروفا سابقا أن السكر قد يكون له تأثير ضار على وظائف المخ، والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية منه تدمر الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض في قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت..

كما اتضح، إذا كان الشخص يشرب كوبا أو كوبين من المشروبات السكرية يوميا، فإن دماغه يشيخ بما معدله 5.8 عام، وإذا كان أكثر من كأسين فيصبح المعدل 11 عاما".

وعرف الخبراء مصطلح "الخرف" على أنه "انخفاض مستمر في النشاط المعرفي مع فقدان بعض المعارف والمهارات العملية المكتسبة سابقا، وفي أغلب الأحيان، تحدث هذه الحالة في الشيخوخة".

وتشير الإحصائيات العالمية إلى تسجيل حوالي 10 ملايين حالة خرف سنويا في جميع أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

دراسة: القهوة تساهم في مقاومة مرض الزهايمر بشكل رائع

دراسة تربط بين شرب القهوة وزيادة عدد خطوات المشي اليومية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عقب انتشارها في بلدان رابطة الدول المستقلة.. تعرض المختبرات البيولوجية الأمريكية في كازاخستان لهجوم أثناء الاحتجاجات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-01-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-01-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-01-2021

بعد الأحداث الدرامية في كأس افريقيا.. "الكاف" يصدر قرارات إنضباطية صارمة بحق 3 منتخبات!

السودان.. دعوات لإشراك أطراف دولية وإقليمية بالمبادرة الأممية للحوار