الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محامي مصري يتقدم يدعوى قضائية ضد المدرب "كيروش"!

محامي مصري يتقدم يدعوى قضائية ضد المدرب
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أقام المحامي المصري هاني الصادق دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان عقد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري لكرة القدم.

العالم - رياضة

وطالب الصادق في الدعوى ببطلان العقد المبرم بين اللجنة الثلاثية التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وبين كيروش، وإلزام كل من حسن شحاتة وحسام حسن بتقديم تقرير فني، يقيم مستوى المدير الفني كيروش ومعاونيه.

موضحا أنه بتاريخ 18- 12- 2021 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة، والتي ضمت في عضويتها، كلا من: محمد الشواربي وأحمد عوض، بتكليفهما بإدارة شئون الاتحاد حتى نهاية شهر يناير 2022، خلفا لعمرو الجنايني، لحين عقد انتخابات اختيار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضافت الدعوى: "وحيث إنه بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية، لم يقدم ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، حيث إن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم مستوى كرويا يليق بمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي الأكبر في القارة الإفريقية والدول العربية، حيث إن المنتخب الأول المصري متصدر للمنتخبات الأكثر فوزا بالبطولات القارية في الشرق الأوسط، إلا أنه في عهد اللجنة الثلاثية، لم نجد منه إلا خيبة الأمل، وسوء النتائج، سواء في البطولة الإفريقية الحالية، أو البطولة العربية السابقة التي خرج منها المنتخب المصري بعد سلسلة هزائم متتالية، وكان من أضعف الفرق العربية".

وتابع في دعواه: "عينت اللجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب كارلوس كيروش مديرا فنيا، ومساعدا أجنبيا له، بالإضافة إلى باقي جهازه المعاون، من: محلل للأداء، وأخصائي للتأهيل، فضلا عن تعيين مترجم للكوتش لإمكانية التعامل معه".

يذكر أن المنتخب المصري تعرض لضربة موجعة في مستهل مشواره بكأس إفريقيا الحالية بهزيمته أمام نيجيريا بهدف دون مقابل، قبل أن يصالح جماهيره أمس السبت بفوزه في مباراته الثانية على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد سجله قائد الفريق محمد صلاح.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

روابط ذات صلة

اتحاد الكرة المصري يتحدث عن إقالة كيروش و"العقبة المستحيلة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عقب انتشارها في بلدان رابطة الدول المستقلة.. تعرض المختبرات البيولوجية الأمريكية في كازاخستان لهجوم أثناء الاحتجاجات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-01-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-01-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-01-2021

بعد الأحداث الدرامية في كأس افريقيا.. "الكاف" يصدر قرارات إنضباطية صارمة بحق 3 منتخبات!

السودان.. دعوات لإشراك أطراف دولية وإقليمية بالمبادرة الأممية للحوار