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بعد الأحداث الدرامية في كأس افريقيا..

"الكاف" يصدر قرارات إنضباطية صارمة بحق 3 منتخبات!

الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، بلاغا، بخصوص مجموعة من الحالات الانضباطية في كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

العالم - رياضة

وعقدت لجنة الانضباط اجتماعا السبت للتداول بشأن عدد من الأحداث التي وقعت في بطولة كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.

فيما يلي القرارات:

مباراة الغابون ضد غانا

وأشار مسؤولو المباراة في تقريرهم إلى أنه عقب صافرة النهاية، اعتدى لاعب غانا بنجامين تيتيه على لاعب غابوني.

قرار لجنة الانضباط:

إيقاف لاعب غانا بنجامين تيتيه لمباراة واحدة إضافية بالإضافة إلى إيقافه التلقائي لمباراتين. ونتيجة لذلك، تم إيقاف اللاعب لثلاث مباريات.

كما أصدرت لجنة الانضباط تحذيرا صارما لكلا الفريقين لسلوكهما غير الرياضي بعد صافرة الحكم.

طلب إلغاء البطاقة الحمراء لبلال توريه (مالي)

اعترض اتحاد مالي لكرة القدم على البطاقة الحمراء الممنوحة للاعبه بلال توريه في مباراة كأس الأمم الإفريقية ضد تونس.

وأيد مجلس الانضباط قرار الحكم، نتيجة لذلك، تم إيقاف بلال توريه لمباراتين.

انتهاك لوائح وتعليمات "كاف" من قبل الغابون

اتُهمت الغابون بانتهاك لوائح وتوجيهات "كاف" في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية.

في 6 يناير، تم ادعاء أن الغابون خالفت تعليمات "كاف" وغيرت الفندق دون إذن من "كاف". هذا بعد أن رفض قسم الأمن والسلامة في "كاف" طلبهم لتغيير الفندق.

ووجدت لجنة "كاف" للانضباط أن الغابون مذنبة وفرضت غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي لعدم الامتثال لتوجيهات "كاف".

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