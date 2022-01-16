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إصابات خلال تصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين

إصابات خلال تصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس.

العالم - فلسطين

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح في المنطقة الغربية من القرية، وقد تصدى الأهالي لهم، مضيفا أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف دغلس أن مستوطنين انتشروا قرب مدخل برقة على طريق جنين- نابلس، وهاجموا المركبات الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

يذكر أن المنطقة تشهد اعتداءات واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهر، تحت حماية قوات الاحتلال.

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