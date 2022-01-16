التضخم في قطر يرتفع إلى 6.47% خلال ديسمبر

العالم - قطر

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن معدل التضخم بلغ 102.14 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 95.93 نقطة في ديسمبر 2020.

وأوضحت البيانات أن النمو السنوي بالأسعار جاء نتيجة زيادة أسعار 9 مجموعات، أبرزها الترفيه بـ37.31٪، ثم النقل بنسبة 11.28٪، و"الغذاء والمشروبات" بـ 6.73٪.

كما زادت مجموعة "الأثاث والأجهزة المنزلية" بنسبة 3.64٪، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 2.57٪، والفنادق والمطاعم 2.11٪.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعتين هما "السكن والماء والكهرباء" بنسبة 2.71٪، و"الصحة" بـ1.39٪، فيما لم يحدث تغيير بمجموعة التبغ.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم بنسبة 0.65٪، في ديسمبر، قياساً على زيادة 1.33٪ في نوفمبر السابق له.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4% العام الجاري، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي.