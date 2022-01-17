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مساعد قائد قوة القدس: سنواصل طريق الشهيد سليماني وسائر الشهداء

مساعد قائد قوة القدس: سنواصل طريق الشهيد سليماني وسائر الشهداء
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري العميد محمد رضا فلاح زادة على مواصل الطريق الوضاء للثورة الاسلامية الذي مضى فيه الشهيد القائد قاسم سليماني وسائر الشهداء.

العالم - ايران

وقال العميد فلاح زادة، في كلمته خلال ملتقى تكريم ذكرى شهداء محافظة زنجان/ شمال غرب/ يوم الاحد: بالامكان وضع حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد اذ كانت المشاكل في بدايات انتصار الثورة الاسلامية والحرب المفروضة (حرب السنوات الثماني التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) أكثر صعوبة مما هي عليه الا انه بفضل الايثار والتضحيات والصبر والثبات والصمود تم تجاوزها.

واضاف: سنقوم في هذه المرحلة بفضل الباري تعالى وبقيادة قائد الثورة الاسلامية الفذة وجهاد ومساعي رجال الله وصبر ومقاومة الشعب المؤمن سنحل المشاكل الاقتصادية رغم انف الاعداء وسنواصل السير في هذا الطريق الوضاء الذي هو طريق الشهداء الابراء والشهيد سليماني في مواجهة اعداء الثورة الاسلامية حتى فتح آخر حصون الاعداء في العالم.

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