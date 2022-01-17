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فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم

فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

وقع فرقاء جنوب السودان اتفاقا للسلام  الأحد، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان الاتفاق برعاية من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان. وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد وضع الاتفاق حدا لحرب امتدت لأعوام طويلة.

العالم - افريقيا

وقال الوسيط السوداني، اللواء حمزة يوسف، إن الاتفاق يعد "سلام الشجعان"، حيث أنهى الحرب بين الفرقاء.

وتابع حمزة في كلمة له، في حفل توقيع الاتفاق والذي جرى في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية، أن "السودان وضع كافة إمكانياته من أجل معاونة الإخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان إستشعارا للمسؤولية لطي مرحلة الحرب داعما وراعيا لها من أجل الوصول إلى السلام".

وأشار قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الفريق سيمون قرويج، إلى دور السودان وإسهامه في إنجاح عملية السلام.

واعتبر سيمون قرويج أن دور مجلس السيادة السوداني كان هاما في عملية السلام والوصول إلى الاتفاق.

ورأى قرويج أن الأهم في هذا الاتفاق هو تنفيذه خصوصا عبر الترتيبات الأمنية، التي اعتبرها "محور الاتفاق".

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فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم