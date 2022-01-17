بالصور.. الاطار التنسيقي يؤكد على وحدة توجهاته وحماية الوحدة الوطنية

العالم - العراق

وجاء في بيان صحفي للاطار وردت قناة العالم الاخبارية نسخة منه، ان الاطار التنسيقي أكد على وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه.

واضاف البيان انه "في هذا السياق ناقش الاطار لقاء الحاج هادي العامري يوم امس بسماحة السيد مقتدى الصدر ومخرجاته الايجابية وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الاخرى الشريكة في الوطن".

هذا وكان رئيس ائتلاف دولة القانون قد راس اجتماعا لنواب كتلة الائتلاف في مجلس النواب مساء امس الاحد، برئاسة السيد نوري المالكي، وقد بُحِثَ ونوقِش في الاجتماع عدد من الملفات السياسية والأمنية، فضلا عن الاحداث التي رافقت الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الخامسة.

أفاد بذلك المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون، موضحا ان رئيس ائتلاف دولة القانون أكد على اهمية التعاون والعمل مع القوى الوطنية جميعا داخل مجلس النواب وتجاوز كل الخلافات، والابتعاد عن الاجواء المشحونة والتوترات، مجدِّدا موقف ائتلاف دولة القانون الرافض للاعتداءات التي حصلت مؤخرا ضد مقار احزاب سياسية وبعثات دبلوماسية، عادًّا هذه الاعتداءات الاجرامية لا تريد الاستقرار للعراق.

واشار المالكي الى ان قوى الاطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية البقية، بهدف تعزيز اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، من اجل توحيد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة، وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي.