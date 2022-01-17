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أزمة تونس وإصلاح المنظومة القضائية.. الجزء الثاني

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

تتشعب الازمة السياسية في تونس على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الذي يقول انه يسعى لتطهير البلاد من الفساد.

العالم - المغاربية

فيما يرى خصوم الرئيس سعيد انه يرمي الى التفرد في السلطة. سعيد لم يفوت أي خطاب الا وأكد فيه ضرورة اصلاح القضاء. في حين برز صراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، اساسه التباين في طريقة الاصلاح، فالبعض يرى ان الاصلاح لا يمكن ان يكون الا ذاتيا والبعض الآخر ينادي بحل مجلس القضاء. داعين سعيد الى تفعيل صلاحياته. أما الوضع الحقوقي والقانوني فلا يبدو بأفضل حال في ظل الجدل الذي اثارته التوقيفات الأخيرة، ما دفع بعض الموقوفين والمؤيدين لهم الى اللجوء للاحتجاج والاضراب عن الطعام. فإلى أين تتجه الأزمة السياسية في تونس؟ هل سيتم اصلاح المنظومة القضائية؟

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

محمد شبشوب – عضو المجلس الوطني لحركة الشعب

بلقاسم حسن – عضو البرلمان عن حركة النهضة

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