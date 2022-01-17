الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أبرز أحداث المغرب العربي في الاسبوع الماضي – الجزء الأول

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى معركة اصلاح القضاء في تونس وتصعيد جديد لاساتذة التعاقد في المغرب وإجراءات جديدة في موريتانيا لمواجهة كورونا وتحديات منطقة الجنوب في ليبيا. وهل تنجح مساعي مواجهة البطالة في الجزائر؟

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان كل الاطراف في تونس متفقة على اصلاح القضاء ولكنها غير متفقة على ذهاب الى الاصلاح من خلال رؤؤية أوحادية الجانب وتصور فردي له. وأكدت الزميلة منيرة شريفي ان هناك مخاوف من ان يذهب الرئيس الى حلول غير تشاركية يقصي منها القضاة.

وبشأن مشكلة البطالة في الجزائر قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيفرين ان مساعي مواجهة البطالة في البلاد هي محاولة لرفع الضغط الاجتماعي على الدولة وعلى شريحة واسعة من المجتمع الجزائري. مؤكدا ان نسبة البطالة في الجزائر بحسب احصائية منذ ثلاث سنوات بلغت 11 بالمئة وان معظمهم من شريحة الشباب.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حكم السجن لخلية 'داعشية' نسائية في تونس

شاهد.. الجزائر تستضيف مؤتمرًا للمصالحة الفلسطينية

المنقوش: الهجرة غير القانونية تهدد ليبيا أمنيا واقتصاديا

وفاة أقدم وزير في موريتانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حالة من عدم الاستقرار بالاتصالات والإنترنت في بيروت بسبب نقص المازوت

الإمارات تصعد في حضرموت وتضيق الخناق على غيرها

تسجيل 5539 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في لبنان

طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

فلسطين.. استشهاد أيقونة المقاومة الشعبية سليمان الهذالين متأثرا بجراحه

بالفيديو.. باحث سياسي: احتلال العراق تغيير للإستراتيجية الأميركية بعد حرب فيتنام