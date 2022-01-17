أبرز أحداث المغرب العربي في الاسبوع الماضي – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان كل الاطراف في تونس متفقة على اصلاح القضاء ولكنها غير متفقة على ذهاب الى الاصلاح من خلال رؤؤية أوحادية الجانب وتصور فردي له. وأكدت الزميلة منيرة شريفي ان هناك مخاوف من ان يذهب الرئيس الى حلول غير تشاركية يقصي منها القضاة.

وبشأن مشكلة البطالة في الجزائر قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيفرين ان مساعي مواجهة البطالة في البلاد هي محاولة لرفع الضغط الاجتماعي على الدولة وعلى شريحة واسعة من المجتمع الجزائري. مؤكدا ان نسبة البطالة في الجزائر بحسب احصائية منذ ثلاث سنوات بلغت 11 بالمئة وان معظمهم من شريحة الشباب.

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