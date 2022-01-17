نجل السيسي يزور تل ابيب لتعزيز التعاون الاستخباراتي والتكنولوجي

العالم - مصر

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت “، في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن “زيارة محمود السيسي تناولت ملف التعاون الأمني في شبه جزيرة سيناء على وجه الخصوص والتبادل المعلوماتي وأيضا شراء أجهزة تكنولوجية وبرمجيات مطورة كل الاحترام”.

فيما اشار الصحفي والمحلل الصهيوني “إيدي كوهين” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” الى “وصول نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي محمود السيسي إلى إسرائيل”.

وفيما تعد أدلة على صحة الزيارة، علّق مغردون مصريون على تغريدة “كوهين”، بينهم صحفيون وكتاب يدافعون عن النظام، وانتقدوا ذكر العميد “محمود السيسي” بصفته “نجل الرئيس”، وقالوا إنه “يزور إسرائيل بصفته وكيل جهاز المخابرات العامة”!

وكتبت الصحفية المصرية “دعاء عبد السلام” ردا على تغريدة “كوهين”، قائلة: “اسمها وصل وكيل المخابرات العامة المصرية".

فيما تحدث معارضون للنظام المصري عن الزيارة حيث غرد الاعلامي أحمد عطوان متسائلا هل سوف نجد أي توضيح لتفسير زيارة ابن السيسي للكيان الصهيوني؟ المذكور ليس مندوبا للخارجية ولا مديرا في أحد الأجهزة السيادية؟وليس له أي صفة تنفيذية في الدولة؟ ينبغي الكشف عن طبيعة الزيارة هل رسمية أم عائلية؟