الإمارات تتعاقد مع كوريا الجنوبية لشراء منظومة دفاع جوي

العالم - الإمارات

وجاء التوقيع عقب لقاء الرئيس الكوري، رئيس الوزراء الإماراتي "محمد بن راشد آل مكتوم" في دبي، على حد ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.



ولم ترد تفاصيل إضافية عن الصفقة من أي الجانبين. لكن الإمارات أعلنت في تشرين الثاني الماضي، أنها تخطط للحصول على نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي «KM-SAM»، وهو نظام دفاع جوي متقدم مصمم لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات أقل من 40 كيلومتراً.



وعززت الدولتان تعاونهما العسكري على مدى العقد الماضي، حتى أن قوات خاصة كورية جنوبية سافرت إلى الإمارات لتدريب القوات الإماراتية في عملية انتشار غير مسبوقة استمرت لسنوات.



ونشر بن راشد صوراً للاجتماع، مع تعليق بأن بلاده تسعى إلى «شراكة اقتصادية استراتيجية شاملة» مع كوريا الجنوبية، أحد أكبر مستوردي النفط الخام.



وتستورد كوريا الجنوبية من الإمارات نحو 8 في المئة من واردات النفط الإجمالية، وفقاً لبيانات عام 2019 من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



ولا تشتري سيول النفط الإماراتي فحسب، بل شاركت شركات كورية جنوبية في تطوير حقول نفط إماراتية؛ كما قامت ببناء محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، التي كانت الأولى في شبه الجزيرة العربية.