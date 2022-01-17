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حالة من عدم الاستقرار بالاتصالات والإنترنت في بيروت بسبب نقص المازوت

حالة من عدم الاستقرار بالاتصالات والإنترنت في بيروت بسبب نقص المازوت
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

شهدت خدمات الاتصالات والإنترنت التي تقدمها شركة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية" حالة من عدم الاستقرار في العاصمة بيروت وعدد من المناطق بسبب نقص المازوت وعدم وجود اعتمادات مالية لشراء الوقود الخاص بالمولدات التي توفر الكهرباء للمعدات والأجهزة الخاصة بشبكة الاتصالات والسنترالات.

العالم - أسيا والباسفيك

وأعلنت أوجيرو قطع خدماتها عن سنترالات كورنيش المزرعة والأشرفية والحمرا ودائرة بيروت الثالثة نظرا لنفاد المازوت. ثم عادت الشركة وأعلنت أنه تم تأمين مادة المازوت لتكفي ثلاثة أيام فقط لتشغيل مولدات سنترال كورنيش المزرعة والأشرفية، فيما لا تزال عدد من سنترالات العاصمة بدون كهرباء ولا تقدم خدمات الاتصالات والانترنت للمشتركين.

وكان وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قد حذر في التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي من خطر انقطاع الاتصالات والانترنت تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية، داعيا رئيس الجمهورية للتدخل لسرعة فتح الاعتمادات المالية لهيئة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية" والتي أقرها مجلس النواب اللبناني.

وأكد وزير الاتصالات اللبناني أن قطاع الاتصالات بات محكوما بثلاث أزمات أساسية لم يعد بمقدور القطاع حلها وهي عدم وجود اعتمادات مالية ونقص المازوت وعدم وجود خدمة للمشتركين.

وشدد على وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة "اوجيرو" بـ 350 مليار ليرة لبنانية بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب.

ووجه وزير الاتصالات اللبناني نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية بضرورة حل هذا الموضوع نهائيا وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن "اوجيرو" من تلبية حاجاتها.

وتحتاج شركة "أوجيرو" يوميا إلى قرابة 70 طن مازوت لتشغيل المولدات الخاصة بشبكة الاتصالات وإيصالها إلى 303 سنترالات تملكها الهيئة على كامل الأراضي اللبنانية.

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حالة من عدم الاستقرار بالاتصالات والإنترنت في بيروت بسبب نقص المازوت

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