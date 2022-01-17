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كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية يغادر طهران متوجها إلى فيينا

كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية يغادر طهران متوجها إلى فيينا
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

غادر كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات مع مجموعة 4 + 1 علي باقري كني صباح اليوم الاثنين طهران، متوجهاً إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المشاورات.

العالم - ايران

وعاد علي باقري كني إلى طهران الجمعة الماضي وغادر العاصمة صباح اليوم الاثنين متوجها إلى فيينا لمواصلة المحادثات مع ممثلي مجموعة45 + 1.

وعقد كبير المفاوضين في ايران خلال إقامته التي استغرقت يومين في طهران اجتماعات تنسيقية مع جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات.

وتستأنف الاجتماعات الرسمية صباح اليوم الاثنين في فيينا .ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولة الثامنة من المفاوضات النووية ، عاد كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الايرانية وثلاث دول أوروبية إلى عواصمهم الجمعة الماضي لإجراء بعض المشاورات.

وعقد الاجتماع الاخير للوفود المفاوضة الايرانية والدول الاوروبية الثلاث الجمعة الماضي في فيينا بحضور انريكي مورا منسق المفاوضات.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات رفع العقوبات منذ 27 ديسمبر ، وحققت تقدما، بحسب الوفود المشاركة فيها.

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كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية يغادر طهران متوجها إلى فيينا

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