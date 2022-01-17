أميركا والدروس القاسية في المنطقة.. الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميخائل عوض ان تركيز الغرب على منطقة غرب اسيا لاهميتها على كل الابعاد بدوافع سلبية انتجت مقاومة من طابع عقائدي.

واضاف الدكتور ميخائل عوض ان المنطقة تعيش نتائج حروب جرت في القرن الماضي والعقدين الماضيين. مؤكدا انه منذ القرن العشرين اصبحت المنطقة محور الحدث العالمي المركزي. واضاف ان الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على العالم الاسلامي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وان ذلك تجلى باحتلال بغداد وكابول لكن المقاومة منعت القوى الامبريالية من الوصول الى اهدافها. كما اشار الى ان الولايات المتحدة تطمح باحتلال روسيا وهو الحلم الذي يعطي الولايات المتحدة سلطة لمدة مئة عام اضافية حسب توقعاتهم.

الدكتور ميخائل عوض اكد ان حروب المنطقة تعني بقاء أميركا كقوة مهيمنة في العالم.

من جهته قال مدير مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام غالب قنديل ان الفشل الاميركي هو حاصل طبيعة الهيمنة الاميركية في المنطقة والعالم.

وأضاف ان الهمينة الاميركية هي هيمنة لصوصية تقوم على نهب الخيرات واخضاع الشعوب وهي معاكسة لاتجاه التاريخ وبالضرورة هي آيلة الى السقوط. واشار الى ان المسألة مرتبطة بمدى تبلور القوى التحررية المناهضة لهذه الهيمنة وقدرتها على تعديل التوازنات.

غالب قنديل اضاف ان المناخ في منطقة غرب اسيا بدأ ينشئ بيئة جديدة ويشهد تحولا مع تبلور قوى فاعلة لديها رؤى تحررية وتلتزم نضاليا بمقارعة هذه الهيمنة. مؤكدا انه عندما نهضت المقاومة في لبنان وعندما تشكل محور المقاومة بأطرافه المتعددة بدأت البيئة الاقليمية تشهد تغييرات. مشيرا الى ان هناك ممانعة استعمارية مستمرة لإعاقة واعتراض طريق التطور التاريخي وصراع سجال بطبيعته ولكن هم يستطيعون اعتراض الطريق لكن هناك طريق تاريخي قد انطلق وسيصل الى خواتيمه من خلال منظومات القوى والتراكمات التي تنشئ واقعا جديدا.

الى ذلك قال الدكتور الباحث والمحلل السياسي عدنان السراج ان دخول الولايات المتحدة في جميع الحروب عبر العالم هي خطأ، بدأ من حرب فيتنام ومرورا بالصراعات في المنطقة.

واضاف السراج ان الأميركان يعترفون بأخطائهم بعد ان يدمروا تلك البلدان وبنيتها التحتية والعلاقات الاجتماعية فيها ويفصلوا الدول عن بعضها البعض. مؤكدا ان الاخطاء الاساسية التي ترتكبها الولايات المتحدة تنعكس بشكل أو بآخر على البلدان التي يحتلونها خصوصا اذا كانت تلك الدول تختلف مع الولايات المتحدة بالثقافات والايدلوجيات والتصورات.

السراج اضاف ان دخول الولايات المتحدة الى العراق يأتي ضمن مخططها الوهمي بالثأر الى عمليات 11 سبتمبر وان دخولها للعراق وافغانستان ليس خطأ فحسب وانما تغيير للاستراتيجية الاميركية بعد حرب فيتنام.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

د. ميخائل عوض – كاتب وباحث سياسي

غالب قنديل – مدير مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام

د. عدنان السراج – باحث ومحلل سياسي